El verano ya está aquí y todos estamos deseando escaparnos a los sitios de playa. Algunos famosos ya han comenzado sus vacaciones de verano y uno de los destinos favoritos de las celebrities es Ibiza. En la isla hemos podido ver cómo Ana Milán y Cayetana Guillén-Cuervo han disfrutado juntas de la fabulosas playas de las islas pitiusas junto a un grupo de amigos. Ambas han presumido de amistad durante un relajante baño en aguas cristalinas, a pesar de que ya no son familia política.

Gtres

Gtres

Ana Milán ha lucido tipazo con un favorecedor bañador negro palabra de honor, mientras que su ex cuñada Cayetana Guillén Cuervo elegía un bikini blanco que le sienta divinamente. Entre confidencias y risas, también aparecía en escena Omar Ayyashi Ramiro, fotógrafo y marido de Cayetana Guillén-Cuervo. Cabe recordar, que Ana Milán estuvo casada con Fernando Guillén-Cuervo, hermano de Cayetana, y ahora se guardan muchísimo cariño a pesar de la ruptura, tanto es así que se ha dejado ver con Omar como si de su mejor amigo se tratara.

