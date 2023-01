Belén Esteban ha reaccionado a la nueva canción de Shakira. La 'sesión 53' de la artista colombiana no deja de dar titulares. ¿Eres del 'Team Piqué' o del 'Team Shakira'? España no... el mundo entero está dividido y la última famosa en dar su opinión al respecto ha sido la colaboradora de 'Sálvame'. La de Paracuellos lo tiene muy claro: "¡Ojalá yo hubiera sido la cantante!".

Belén Esteban ha mostrado su apoyo a la cantante y se ha declarado fan total del prodcutor argentino Bizarrap. Además, se ha arrepentido de no haber hecho lo mismo que Shakira. La presentadora Adela González le ha preguntado a la colaboradora cuántos temas prodría haber sacado ella. Belén, tras pensárselo unos segundos, ha contestado: "14 hits'.

Para la colaboradora televisiva, lo que ha hecho Shakira no es una canción de despecho sino reflejar "lo que ha pasado en su vida". Para apoyar su idea continuaba: "¿Cuando habla de la suegra es mentira? ¿De la prensa? ¿De Hacienda? ¡Él la deja tirada!".

La colaboradora no dudaba en ponerse a bailar el tema e imitaba el gesto que hace la cantante colombiana cuando dice la frase: "Las mujeres ya no lloran las mujeres factura". Eso sí, añade que "Claro que Clara Chía no tiene la culpa, porque a quien hay que pedir responsabilidad es a él".

También habla deque todas las partes han obtenido beneficios económicos que han obtenido todos. "Aquí ha ganado dinero, Shakira, Bizarrap, la marca de relojes, la de coches y hasta Piqué". Según el programa, la cantante podría haber ganado más de un millón de euros, mientras que el exfutbolista habría conseguido más de medio millón gracias a nuevos patrocinadores.