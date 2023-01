Shakira, a sus 45 años, 'vale' 300 millones de dólares. Ni más ni menos. La cantante colombiana sabe hacer números y también negocios, y aunque la expresión quizá no sea la más acertada, lo cierto es que en Estados Unidos son muy dados a eso de calcular "cuánto vale" un famoso, o, como ellos lo llaman, su 'net worth'. En el caso de cantantes como la colombiana, se trata de una estimación que se hace teniendo en cuenta todo su patrimonio personal, las ventas (y en los últimos tiempos también las reproducciones de sus álbumes en plataformas digitales) y los negocios que tienen aparte de la música. Absolutamente todo está medido, y Shakira, como era de esperar, está forrada.



El último 'pelotazo' de Shakira ha sido su 'Sesión #53' con Bizarrap, que está batiendo todos los récords a pesar de las acusaciones de plagio, y con la que ya se sabe que se ha embolsado varios centenares de miles de euros. Cada minuto que se escucha el tema cuenta, especialmente en sus bolsillos: por ejemplo, Tidal paga 0,01284 dólares por reproducción; Apple Music paga 0,01 dólares por reproducción; Amazon paga 0,00402 dólares por reproducción y Spotify pagaría entre 0,003 y 0,005 dólares por reproducción. Con 54 millones de reproducciones en ésta última, habría ingresado, como mucho, 270.000 dólares (unos 250.000 euros). Quien menos paga es YouTube, con 0,00069 dólares por cada una, pero ahora mismo suma 135 millones de visualizaciones. Esto supone más de 93.000 dólares en ingresos en solo cinco días; es decir, algo más de 85.000 euros... y siempre teniendo en cuenta que hay que dividirlo entre Shakira y Bizarrap.

Sin embargo, no todo son alegrías para la colombiana: otra de las cifras que también tiene mucho peso en su vida es lo que, dicen, debe a Hacienda: 14,5 millones de euros. Ella dice que su situación está perfectamente regularizada, pero parece que la Agencia Tributaria no las tiene todas consigo. Piden 8 años de cárcel para ella por evasión fiscal.

Las cifras de Shakira en lo personal

Shakira tiene 45 años, y cumple los 46 el 2 de febrero. Es la única hija de William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll, aunque tiene 9 hermanos mayores (Tonino, José Antonio, Alberto, Edward, Robin, Moisés, Patricia, Lucila y Ana), todos ellos fruto de la relación anterior de William. El más conocido es Tonino, su 'road manager' cuando sale de gira, aunque a los demás tampoco les va mal: Patricia Mebarak es profesora en Valencia; Lucila es neurocirujana en Colombia; Alberto es abogado y José Antonio es un exitoso empresario. De los demás apenas se sabe nada.

Shakira en una foto de 2013 con sus padres, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll, y Gerard Piqué Gtres

Su relación con Gerard Piqué empezó durante el mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010, año del famoso 'Waka Waka', pero solo lo confirmaron cuando lo suyo iba viento en popa, en 2011. Desde entonces, todo fueron alegrías, y dos hijos: Milan (nacido el 22 de enero de 2013) y Sasha (29 de enero de 2015). En el momento de su ruptura llevaban 12 años juntos. Aunque parezca mentira, nunca hubo boda.

Shakira con sus hijos Milan y Sasha en el desierto de Dubai Shakira Instagram

¿Y qué hay de las propiedades de la ex pareja? Ese está siendo un buen melón en la separación, porque aunque no se han casado, tienen patrimonio común: su casa conjunta, en Ciutat Diagonal (una exclusiva urbanización en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona) está valorada entre 10 y 14 millones de euros. Además, a día de hoy también tendrían otra propiedad muy cerca de allí, en Pedralbes, que compraron en 2015 por 5 millones de euros.

Casa de Gerard Piqué y Shakira en Ciutat Diagonal, Barcelona Gtres

Además, ella tiene un casoplón en Miami que tiene su historia: la bonita mansión, de líneas muy modernas en una urbanización también muy exclusiva (con vecinos como JLo), la compró en 2001 por unos 3 millones, y aunque intentó venderla en 2018 por 11 millones, le costó encontrar comprador... pero le ha venido muy bien no conseguir venderla, porque tras su separación de Piqué es donde tiene pensado mudarse en unos meses.

Casa de Shakira en Miami Gtres

¿Y qué más tiene Shakira? Pues varias empresas fuera de la música. Recientemente, el portal Vanitatis publicó varias de ellas con un patrimonio nada despreciable: She Wolf SL, que invierte en pequeñas 'start-ups'; Fire Rabiit SL, dedicado al sector inmobiliario, tendría un valor de 6,7 millones de euros, y Barcelona Two&Two SL tendría un activo de 15,1 millones de euros, entre otras. Todas ellas están en un entramado empresarial que forman parte de Global Golden Tour SL (que es la que se encarga de gestionar la carrera de la cantante) y Kerad Holding, que es una empresa de Piqué y cuyo administrador es Joan Piqué, padre del exfutbolista, con un capital social de 8,1 millones de euros y un capital activo de 14 millones. La cantante tendría que deshacer ahora este embrollo, en el que se han mezclado familia y negocios...