El 2022 está hecho para Ana Peleteiro. La atleta gallega ha sido sorprendida por su novio, Benjamin Compaoré, con una gran e importante propuesta. Este fin de semana, la pareja disfrutaba de un bonito viaje en la ciudad francesa de Bar-le-Duc, lugar de origen del joven, para desconectar durante unos días. Allí, la atleta no se esperaba lo que tenía preparado su chico. Compaoré hincaba rodilla pidiéndole su mano en matrimonio de una forma muy romántica.

Hace unas semanas, la deportista anunciaba el sexo de su bebé, y pese que se equivocó, la pareja está de lo más ilusionada con su niña que se llamará Lúa. La felicidad es plena y solo hay que ver las últimas publicaciones de la joven. Entre su bebé y la pedida de mano, Ana Peleteiro está en una nube. Mientras el chico se arrodillaba delante de la catedral de Bar-le-Duc la joven no podía contener sus lágrimas. Así fue el mágico momento:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Me invitó a un paseo mañanero por su ciudad… Y sin esperarme absolutamente nada, delante de la catedral, se arrodilló y me preguntó “Quieres casarte conmigo?”

"En ese mismo instante mi corazón se paró, pestañeé unas 40 veces para intentar asimilar lo que estaba sucediendo y sin dudar ni sola vez le dije que SI. SI hoy, mañana y todos los días de mi vida, quiero convertirme en tu mujer y formar la familia más bonita, especial y diferente del mundo. SI Y MIL VECES SI BENJAMIN", escribía la deportista en su cuenta de Instagram.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io