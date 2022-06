Ana Peleteiro volvía a visitar 'El Hormiguero' pero esta vez ha ido acompañada. La joven de 26 años está embarazada y no puede lucir más radiante. La atleta gallega anunciaba esta "buena nueva" a través de un post en su perfil de Instagram, en el que muestra su emoción y la de su pareja, el también atleta francés Benjamin Compaoré. "Venimos dos hoy", decía feliz la atleta y Pablo Motos le hacía presumir bien de 'barriguita'. La joven está de tres meses y ya se le va notando: "Aún no tengo mucha pero no es mi barriga de bronce olímpico", ha dicho muy divertida.

¿Cómo está llevando la joven el embarazo? En la entrevista, Peleteiro le contaba al presentador que ha tenido los típicos síntomas, pero que se encuentra divinamente e incluso sabe perfectamente lo que va a ser. Ana Peleteiro dice que "es un poco brujita" y gracias a su prima y a su intuición sabe el sexo de su bebé. "Lo sé, es un niño. Me baso en mi intuición", soltaba la medallista dejando a Pablo Motos en 'shock'. "Me lo ha dicho mi prima y lo he comprobado, es un niño". ¿Cómo lo sabe tan a la perfección? La atleta se está guiando por el calendario chino, que dependiendo de la edad que tengas y el mes en que te quedaste embarazada, se sabe el sexo del bebé.

Antena 3

La medallista convencía al presentador poniéndole ejemplos, y es que Ana ha ido comprobando mediante sus redes a las influencer que están esperando bebé o que ya han tenido hijos. "El martes me lo dicen, ¡ya veréis!", decía muy segura. Se la ve de lo más emocionada y, a parte de saber qué va a ser su bebé, Ana Peleteiro también sabe qué tipo de madre será: "Voy a ser una madre de las de toda la vida, de las de pueblo, como la que ha sido mi madre conmigo. Muy normal. Yo soy primeriza pero Benjamin no y cuando se me vaya un poco la pinza me dirá 'relájate, por ahí no vayas".

