Antonio Miguel Carmona y Yolanda Font no pueden ser más felices. Su historia de amor comenzó en 2020 y supuso toda una sorpresa. Dos años después, la actriz y el vicepresidente de Iberdrola forman una pareja estable, que se vio completada con el nacimiento de su primera hija en común, el pasado 7 de abril. Micaela fue bautizada el primer fin de semana de julio en la basílica de Nuestra Señora de la Concepción, en Madrid. Los primeros en llegar, como no podía ser de otra manera, fueron los orgullosos padres. La modelo y actriz lucía un vestido corto de volantes, en color coral y con estampados violeta, como tocado de plumas y redecilla a juego. En sus brazos llevaba a la pequeña protagonista del día, con un precioso traje bautismal.

Por su parte, el ex político del PSOE (llegó a presentarse a la alcaldía de Madrid), y actual vicepresidente de Iberdrola, llegó a la iglesia con un traje azul marino, camisa blanca y corbata turquesa.

En una jornada tan especial, la pareja y la niña estuvieron arropados por numerosos rostros conocidos. Así, a la ceremonia religiosa acudieron Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid con el PP y actual colaboradora de Mediaset, que llevó un vestido azul y chaqueta estampada; Genoveva Casanova, discreta con un vestido largo en negro y cinturón plateado, y Paloma Segrelles hija, que destacó por su vestido midi de encaje blanco.

Cristina Cifuentes, Genoveva Casanova y Palom Segrelles, a su llegada al bautizo de Micaela. Agencia

También vimos al cantante Juan Peña y su pareja, Sonia González, ambos muy elegantes con el azul como color estrella de sus looks; y a la modelo Sofía Mazagatos con el empresario Tito Pajares.

El cantante Juan Peña con su pareja, Sonia González. Agencia

Todos ellos forman parte del grupo de amigos de los papás, encantados de compartir uno de los días más felices de su vida, con su niña. Y si Micaela es la primera hija para Yolanda, Antonio Miguel, de 59 años -23 años más que su actual amor-, tiene otras tres hijas mayores, fruto de su anterior matrimonio. Además, mantiene una excelente relación con su ex. Habrá que esperar a ver si se deciden a casarse o si ampliarán la bonita familia que han formado. Un romance que primero fue amistad, nacida cuando hace unos años él la invitó a su programa de Radio Inter, donde ella era presentadora de otro espacio.

