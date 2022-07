Se ha hecho de rogar, pero Marta Riesco ya tiene su posado oficial con Antonio David Flores y lo ha hecho con la presencia de alguien muy especial: Rocío Flores. Después del 'platón' del excolaborador televisivo en el cumpleaños de ella, que provocó una profunda crisis en la pareja, ambos han publicado varias fotos posando juntos en sus redes, pero por fin lo han hecho en un photocall oficial. La pareja llegaba a Marbella para asistir al concierto de C. Tangana en la gala Starlite. Y momentos después posaba Rocío Flores.

Marta con un vestido de encaje burdeos, con volantes y de largo asimétrico, mientras que Antonio David se decantaba por vaqueros negros y una camisa blanco con una rosa bordada. Ambos looks firmados por la diseñador Sylvia Blanc. Aunque el exguardia civil está acostumbrado a posar delante de las cámaras se le veía visiblemente nervioso, mientras que la periodista parecía desenvolverse de maravilla.

Juntos pero no revueltos con la hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Minutos después de que su padre posase, fue el turno de la colaboradora televisiva, que eligió para el evento un minivestido negro, presumiendo del tipazo que se le ha quedado tras la lipoescultura a la que se sometió a finales de marzo.



Donde sí estuvieron los tres juntos fue en la zona Vip del concierto. Antonio David se sentó entre ambas, pero no por reducir tensiones, porque las confidencias entre la hija y la novia del ex de Olga Moreno fueron constantes durante toda la noche. Incluso ambas se decantaron por peinados similares con coleta tirante y raya en medio. Sin embargo, tanto la novia como la hija de Antonio David se han 'ignorado' en redes sociales. Ambas han compartido varios momentos de la noche pero han omitido fotos la una de la otra y de etiquetarse ni hablamos.

Junto a la pareja y la hija de él vimos a otros rotros famosos como la cantante Marta Sánchez, la modelo Valeria Mazza y la presentadora Luján Argüelles.

