Marta Riesco y Antonio David disfrutan de un gran día de piscina View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La pareja está disfrutando de sus vacaciones al máximo. Ahora, han pasado unos días en Zahara de los Atunes donde han presumido de la increíble piscina que tenían, donde parecen habérselo pasado a lo grande.

Alba Carrillo sorprende con su 'topless' View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora ha revolucionado las redes sociales compartiendo unas imágenes en las que se le puede ver haciendo 'topless' mientras se da un chapuzón.

Lolita Flores y su tierna foto con su nieta View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La cantante ha compartido una fotografía en la que aparece agarrándole la mano a su nieta que, que nació hace pocos días, junto a un bonito texto en el que muestra lo feliz que se siente.

Lorena Gómez muestra su tatuaje View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez Perez (@lorenagomez_) La cantante ha compartido una instantánea en la que se puede ver uno de los tatuajes que tiene en uno de los costados. Un tatuaje del que ha confesado que algún día explicará su significado, y es que parece ser muy especial.

Adara Molinero quiere vivir "en paz" View this post on Instagram A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) La ex gran hermana ha escrito un texto con el que ha querido hacer una reflexión con sus seguidores, dejando claro que se ha dado cuenta de que lo que necesita y lo único que quiere es poder "vivir en paz".

Lucía Villalón presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon) La periodista ha compartido una instantánea en bikini donde se le puede ver presumiendo de su tripita de embarazada, y es que cada vez queda menos para que dé a luz.

Natalia Sánchez y el lado malo de las vacaciones con niños View this post on Instagram A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) La actriz ha reflexionado sobre la cara y la cruz que tiene estar de vacaciones cuando tienes hijos, y es que ha dejado claro que no todo es color de rosas.

Alexia Rivas felicita a Omar Sánchez Instagram La colaboradora ha querido tener un bonito detalle con su amigo felicitándole por su cumpleaños a través de sus redes sociales, dejando claro el gran cariño que les une.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io