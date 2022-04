Marta Riesco decidió poner tierra de por medio. Después de romper en directo con Antonio David y lamentar que éste no hubiera hecho ningún gesto de acercamiento ni le cogiera las llamadas, la periodista ha decidido refugiarse con su familia, en su pueblo de Toledo, donde tomará distancia para asumir que su ruptura parece finalmente definitiva. La joven ha llegado a coger la baja por prescripción médica debido a la situación que está viviendo en estos momentos a su alrededor.

Arropada por los suyos, la periodista apenas sale de la casa familiar en la que se encuentran su madre y la pareja de este. Una casa que se está reformando: "El carpintero del pueblo fue a seguir con la reforma por la mañana temprano y le abrió Marta, ella le dijo que volviera cuando estuviera su madre porque estaba sola. El hombre cogió sus cosas y volvió unas horas más tarde", explicaban en 'Viva la vida' donde aseguraban que la colaboradora quería estar todo lo aislada posible.

Así ha permanecido los últimos tres días. Encerrada en casa y arropada solo por su familia quienes buscan que se tranquilice y asimile todo mejor. “La madre, María Jesús, sale a menudo a hacer compra y habla con nosotros, nos ha dicho que su hija está algo mejor”, aseguran los reporteros que se encuentran en el pueblo buscando saber cómo se encuentra su compañera de profesión.

Mientras, Antonio David se encuentra en Málaga, donde ha hecho las primeras declaraciones a los medios tras su ruptura, y los rumores de una posible reconciliación con Olga, quien volverá a los platós de televisión en las próximas semanas, se hacen más fuertes.

