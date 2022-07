Dos años después de la muerte de su marido, Paz Padilla vuelve a estar enamorada. La presentadora, que ha retomado su contrato con Mediaset tras su despido fulminante, sale desde hace un año con el fotógrafo Fran Medina. A pesar de haber perdido al amor de su vida, ella nunca ha dejado de creer en el amor. En abril de 2021, durante la presentación de su libro 'El humor de mi vida', en el que el amor se entremezcla con el humor descarado que la caracteriza para hablar de la muerte sin tabúes, Paz nos decía: "Yo digo que tengo mucha capacidad de amar. Tengo 6 hermanos y a todos les quiero. Será un amor diferente, más reflexivo, maduro. No sé. Vengo a reclamar amor con este libro, ¿no voy a seguir amando?". Y parece que así ha sido.

Las primeras fotos de la pareja son del pasado enero. Ambos pasearon por las playas de Zahara de los Atunes (Cádiz) acompañados por varios amigos y la hija de la presentadora, que entonces salía con el actor Iván Martín (que también aparece en las fotos).

En las imágenes se ve que Fran forma uno más del grupo, charlando y caminando junto a los amigos de la actriz, entre los que se encuentra el artista valenciano Xoan Viqueira, exmarido de David Valldeperas.



Paz y Fran empezaron a salir el pasado septiembre, han llevado un noviazgo muy discreto. Aunque ambos nos han ido dando pistas a través de sus redes. Fran -fotógrafo especializado en moda y bodas- ha sido el encargado de fotografíar las últimas campañas de Noniná, la firma de moda y complementos que crearon la presentadora y su hija, Anna Ferrer. Incluso hizo un reportaje especial de navidad y en su muro de Instagram publicó una preciosa imagen de Paz y Ana junto a la que escribió: "Un placer trabajar con ellas".

La buena relación de Fran Medina con la hija de la presentadora también se ve en sus redes. "Vaya fotones", comenta Anna a un reportaje que hicieron ella y su madre con él. A lo que el fotógrafo contesta: "Con estas modelos no puede ser de otra forma".

