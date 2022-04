Anna Padilla celebra su cumpleaños por todo lo alto en familia

Anna Ferrer e Iván Martín han decidido poner fin a su relación. Los rumores rondaban durante semanas pero los protagonistas no se han querido pronunciar hasta hoy en sus redes sociales. La hija de Paz Padillaha compartido una fotografía en blanco y negro en la que le dedica a su ex pareja unas emotivas palabras.

"Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo", comenzaba contando la influencer. Seguramente haya sido una de las situaciones más complicadas de su vida. Hace poco que la pareja se embarcó en la aventura de vivir juntos, ¿habrá sido la rutina lo que ha acabado con el amor? "Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida. Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca, y nos querremos siempre, pero ahora nuestros caminos se separan, y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado. Las relaciones no fracasan, terminan", continuaba la joven.

Anna ha querido agradecer a sus seguidores las muestras de apoyo que ha ido recibiendo tras este duro paso. "Quiero daros las gracias también a vosotros por todo el cariño y apoyo a nuestra relación, sé que trataréis esta ruptura también con el mismo amor, os queremos", terminaba.

Por su parte, Iván Martín también ha querido tener unas bonitas palabras con la influencer. "Nos queremos muchísimos, somos importantes en la vida el uno del otro. Hemos vivido cosas que ni os imagináis. Nos vamos a querer de manera distinta. Simplemente para aclararlo, confirmarlo, y nada, que oye, que vamos a ser felices cada uno en su camino. Para eso estamos en esta vida. Mucha gracias a todos por preocuparos".

