Paz Padilla retoma su contrato con Mediaset España. La cadena de Fuencarral ha anunciado este viernes 10 de junio que ha llegado a un acuerdo con la presentadora, a la que despidió el pasado enero tras abandonar el plató de 'Sálvame' tras una fuerte discusión con Belén Esteban, para retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba el anterior contrato que le unía a la compañía. La presentadora decidió tomar medidas legales contra Mediaset tras su despido y las partes estaban citadas el pasado 31 de mayo pero el juicio se aplazó para este viernes 10 de junio. Ahora las partes han llegado a un acuerdo para retomar su relación contractual.

Según ha anunciado Mediaset en una nota de prensa, la que fuera presentadora de 'Sálvame' no se incorporará a la disciplina de Telecinco de manera inmediata sino que lo hará cuando finalicen los compromisos profesionales que había adquirido en los últimos meses tras su despido.

El despido de Paz Padilla de Telecinco hizo correr ríos de tinta. La propia presentadora habló de su sorpresiva salida de Mediaset el pasado marzo dando normalidad a la situación. "Dicen: 'Despedida Paz Padilla'. ¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy 'open to work'", comentó en TV3. En estos meses trabajo no le ha faltado y ha desvelado sus planes de futuro. Sigue triunfando con su libro 'El humor de su vida' y con la gira de su obra de teatro basada en ella; arrasa con 'No Ni Ná', la firma de moda y complementos que comparte con su hija Anna y aparece en otros programas de televisión como el de 'Cinco Tenedores' de Movistar.

Paz Padilla vuelve a la que ha sido su 'casa' y donde ha participado en diferentes formatos como 'Crónicas marcianas', 'Hola, hola, hola', 'Got Talent', 'A simple vista', 'La que se avecina' o 'Sálvame' donde ha permanecido entre 2009 y 2022.

