Ha sido un año duro en lo laboral para Carlota Corredera, pero no hay nada mejor para desconectar que disfrutar en familia de las vacaciones. La presentadora, que se despidió de 'Sálvame' el pasado marzo para afrontar nuevos proyectos profesionales, se ha escapado unos días a Sicilia con su marido y su niña. Tal y como ella misma ha compartido en redes sociales, ha recorrido la isla, visitando lugares de ensueño como Cefalú, Siracusa o Agrigento, donde además de bañarse en las cristalinas aguas de este enclave del sur de Italia, ha visitado yacimientos arqueológicos. "¡Bellissima Sicilia!", comentaba junto a esta imagen en la que posa con un bañador negro.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Un veraneo ideal con el que ha recargado pilas después de un intenso último trimestre de 2021 y un principio de 2022 que no le dio tregua. Lleva 25 años de trabajo en televisión, asumiendo cada vez más responsabilidades, y de vez en cuando viene bien dedicarse tiempo a uno mismo y a los que queremos, en su caso a su hija Alba, que ya tiene siete años, y a su marido, el cámara Carlos de la Maza, con el que ha montado su propia productora. Esta escapada podría servirle para acallar los rumores de crisis matrimonial, desmentida por ella, y para pensar en su futuro profesional sin 'Sálvame' y su productora, sobre todo tras los especiales de Rocío Carrasco. Ella dice que tiene varios proyectos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carlota, ha aprovechado unos días para escaparse este verano al sur de Italia. Y está tan feliz que es ella misma quien comparte fotos en traje de baño en sus redes para que sus seguidores no le pierdan la pista. "Scala dei turchi" (Escalera de los turcos), comentaba junto a la foto, demostrando que está de vacacione pero también empapándose de la cultura italiana. A la vuelta del verano asegura que tiene proyectos profesionales.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io