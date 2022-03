'Sálvame' no pasa por su mejor momento. Después de varios meses hundiéndose en la audiencia, la productora, La Fábrica de la Tele, ha decidido hacer un cambio de imagen al programa provocando todo un huracán. Entre las víctimas de este terremoto destaca una de las caras más conocidas del formato: Carlota Corredera. Directora en su primera etapa y hasta ahora presentadora, la periodista ha calificado al formato como "el programa de mi vida" y ha pedido a sus amigos y compañeros que la arropen en este día tan especial. "Nerviosa, emocionada y ansiosa porque llegue esta tarde", decía en redes sociales horas antes del inicio del programa.

Precisamente en redes sociales ha aprovechado para compartir todos lo mensajes de sus amigos, compañeros como Carmen Alcayde, María Patiño, Raúl Prieto y Manuel Zamorano, y clubes de fans que han coincidido en desearle lo mejor en su nueva etapa, y en asegurar que la echarán mucho de menos al frente del programa. Algo que no les durará mucho puesto que la propia La Fábrica de la Tele ya ha anunciado que Carlota se pondrá al frente de un nuevo proyecto "una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento". Una noticia que no ha hecho menos doloroso su adiós.

Nada más llegar a Mediaset, Carlota era recibida con dos ramos de flores y un regalo que no ha dudado en mostrar a sus seguidores. "¡Vaya recibimiento en Mediaset! Mi último Sálvame", escribía. Y es que sus compañeros se han volcado para arroparla en este programa que será sin duda tendrá un espacio dedicado a un homenaje a la presentadora por más de una década dedicada al formato.

Tanto es así que nada más entrar en directo, Terelu y María Patiño le dedicaban unas emotivas palabras a su compañera, vestida con una camisa fucsia sobre una camiseta negra, agradeciéndola toda su trayectoria, que hacía que la periodista se emocionara. También desde la calle Quique Calleja y José Antonio León dedicaban sus primeras palabras a David Valdeperas, Alberto y a Carlota, ya que los tres van a abandonar el programa, agradeciéndoles haber podido crecer profesionalmente y deseando volver a coincidir profesionalmente. Seguidamente, dos guionistas de la redacción, Noelia y Narcis, entraban en directo en el plató para despedirse de Carlota.

Minutos después, Jorge Javier Vázquez entraba en directo por sorpresa para felicitar a su compañera: "después de 13 años no se me ocurre ninguna cosa en especial, porque como no puedo entender que vayas a formar parte de mi vida... no me gustan estos últimos programas que huelen a entierro". "Lo que vas a hacer es muy sano porque nos apetece encontrar nuevos caminos para seguir avanzando y seguir nutriéndonos y ofrecer cosas distintas", decía el presentador catalán que subrayaba que "ese '¿ahora qué?' está lleno de tantas aventuras que es lo que nos mantiene vivos".

En la despedida tampoco han faltado los recuerdos de la periodista, como el momento en el que anunció que sería mamá, o los momentos musicales, como en el que Gema López la cantó (con Autotune incluido) 'Ni una sola palabra' de Paulina Rubio. Tras ello, la que fuera su jefa le ha hecho entrega de una pulsera muy especial para ella: "he empezado un proyecto que le doy a las mujeres fuertes y emprendedores un símbolo, un avión de papel porque creo que aún queda mucho por volar".

