Chenoa vuelve a los escenarios vestida de "novia"

Ya ha pasado un mes desde que Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se dieron el 'sí quiero' y sus vidas como marido y mujer parece que están siendo de lo más gratificantes. Aunque hubo bastante polémica con las invitaciones de los ex concursantes de 'Operación Triunfo', la artista ha hecho oídos sordos y simplemente explicaba que quería celebrar una boda muy íntima, y que ya habría tiempo para celebrarlo a lo grande. La pareja se casó el pasado 17 de junio en Mallorca, en la finca 'Comassema', situada en el oeste de la isla y con unas espectaculares vistas a la sierra de Tramuntana. Ahora hay que volver a la rutina y la artista lo hacía, pero con un guiño a su gran día.

Chenoa ha vuelto a subirse a los escenarios. En concreto, la cantante lo hacía en el festival Starlite junto a Carlos Baute para interpretaban algunos de sus éxitos más conocidos. Aún con la "morriña" de la boda, Chenoa elegía un look de lo más especial. Que el día más importante de tu vida se pase en unas horas no es justo y parece que Chenoa quiere ser una eterna novia.

Gtres

Como una novia rockera, así aparecía la artista en el festival. Chenoa lucía una chupa de cuero con calaveras, una coleta muy larga, vaqueros rotos y una cola de tul blanco haciendo guiño a su gran día. Ella sigue queriendo sentirse como cuando entró en la finca y todos se giraban para verla espectacular de blanco. Natalia, Gisela, Geno y Alejandro Parreño fueron algunos de los que pudieron ver en primera persona a su amiga luciendo vestido de novia y más feliz que nunca.

