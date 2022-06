Rosa López desvela si continúa siendo amiga de Chenoa. Tras la polémica creada porque la cantante no estaba invitada a la boda de su compañera con Miguel Sánchez Encinas, La ganadora de 'OT 1' acudió al preestreno de la película 'Elvis', drama biográfico dirigido por el director australiano Baz Luhrmann, que tuvo lugar en Cinesa Proyeccciones de Madrid y allí confesó que le provocaba mucha curiosidad descubrir por qué el rey del rock se dedicaba a la música. La cantante estaba emocionada porque estrena su nuevo single "Esa belleza" algo que, como artista independiente, "le cuesta la vida".

En el vídeo de la parte superior, Rosa López habla de la boda de Chenoa después de que no formara parte de la lista de invitados. La cantante desvela cómo vio a su compañera de 'Operación Triunfo' en el enlace y revela si le molestó no estar en la ceremonia en Mallorca a la que si acudieron otros de sus compañeros como Natalia, Gisela, Geno o Alejandro Parreño. ¿Siguen siendo amigas? ¡Dale al play para saberlo?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Yo con verla feliz de cerca o de lejos ya está" comentó la cantante sobre la boda de su amiga. "Laura es para comérsela y cada uno tiene que hacer de su boda el mejor día de su vida y eso es respetable", comentó Rosa que, de momento, descarta que la siguiente boda vaya a ser la suya con su novio Iñaki. "Hace 20 años sí pero ahora ya hay cosas súper brutales en nuestra vida" y reconoció que, si se casara, invitaría a Chenoa. Descubre todas las noticias sobre las bodas de los famosos

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io