Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ya son marido y mujer. El pasado 17 de junio, la cantante y el urólogo celebraron su boda con una gran fiesta en la finca Comassema de Mallorca a la que no faltaron amigos y familiares. Entre los invitados a la boda de Chenoa estuvieron sus compañeros de 'O.T' Natalia, Alejandro, Geno o Gisela y sus compañeros en 'Tu Cara Me Suena' Carlos Latre y Ángel Llácer.

David Bustamante, que estaba invitado, no pudo acudir al enlace por trabajo mientras que otros como Rosa López no formaron parte de la lista definitiva. En el vídeo de la parte superior, repasamos todos los detalles de la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. ¿Quieres saber el susto que se llevó Natalia Rodríguez, una de las invitadas, en el avión? ¿O conocer el primer tweet que Chenoa ha compartido como mujer casada y a quién se lo ha enviado? ¡Dale al play y descubre lo que todavía no sabías de la boda de la cantante!

Natalia, Gisela, Geno y Alejandro Parreño aprovecharon su estancia en Mallorca para disfrutar de su mutua compañía. Los cantantes se escaparon a la playa y demostraron que, 20 años después de la primera edición de 'Operación Triunf0', siguen tan unidos como el primer día. Los cuatro no quisieron faltar a la boda de Chenoa. La jurado de 'Tu Cara Me Suena', que recibió consejos sobre el matrimonio de Manu Tenorio o Elena Tablada, lució dos vestidos de Hannibal Laguna durante su enlace y, para su primer baile como marido y mujer, los recién casados eligieron 'Music to my eyes', de la película 'Ha nacido una estrella'.

