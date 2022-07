Belén Esteban, a pesar de su malestar por la rotura que sufrió mientras trabajaba en 'Sálvame', esta semana está siendo de lo más feliz. La colaboradora está pasando unos días fastidiados porque el estar dependiendo de todos por su pierna, se le está haciendo pesado. Lleva unos meses bastante baja de ánimos pero parece que la vida le vuelve a sonreír, incluso en su programa anunciaban que pronto podremos verla como antes.

La semana de Belén Esteban ha sido movidita pero a la vez motivadora. La de Paracuellos salía por fin de casa para asistir al concierto de Rosalía. Ella es muy fan de la artista y ninguno de sus conciertos se pierde. A este iba muy bien acompañada, y es que su marido y su hija tampoco se perdía el espectáculo. Hoy 21 de julio, Belén Esteban ha sacado de nuevo su alegría y su fuerza para felicitar a una de las personas más importantes de su vida.

Es el cumpleaños de su hija y la colaboradora le dedicaba unas emotivas palabras en sus redes sociales. "Hoy es el cumpleaños de mi niña. 23 años, lo que más quiero en mi vida, lo mejor que tengo, solo puedo dar gracias a Dios de la hija que tengo. Te deseo lo que siempre te digo: SÉ FELIZ", escribía la de Paracuellos.

Belén Esteban, después de estar bastante ausente por su malestar, ahora vuelve a estar activa en sus redes. Tras el concierto la colaboradora no dudaba en presumir de las fotografías que ha hecho junto a Rosalía y otros famosos como Marc Márquez, Pedro Almodóvar e incluso Rauw Alejandro, el novio de la cantante. "Noche inolvidable. Mi Rosalía dándolo todo. Mejor disco del año: MOTOMAMI. Te quiero mucho", ha escrito junto a la publicación en la que presume de su amistad con la artista.







