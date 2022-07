Rosalía está arrasando con su gira 'Motomami'. Ahora, le ha tocado el turno a Madrid donde numerosos rostros conocidos han acudido al Wizkin Center para no perderse su espectáculo. Una de las personas que no podía faltar a su concierto era su mayor fan y amiga: Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' ha reaparecido en muletas pero muy feliz de haber podido asistir a esta cita tan especial. "He venido a ver a mi amiga Rosalía y me voy encantada", ha confesado.

Lo cierto es que para la de Paracuellos poder acudir a este concierto ha sido algo muy especial, ya que lleva varios meses baja de ánimos después de haberse fracturado la tibia y el peroné tras sufrir una caída en directo en el plató de 'Sálvame'. Ahora, parece que poco a poco comienza a encontrarse mucho mejor, y es que si hace unos días la veíamos dar sus primeros pasos con muletas, ahora ha reaparecido mucho más recuperada en este concierto al que ha asistido junto a su marido Miguel, al que le dedicó recientemente unas románticas palabras, y su hija.

Belén Esteban no ha dudado en presumir de esta cita tan especial a través de sus redes sociales compartiendo algunas de las fotografías que ha hecho junto a Rosalía y otros famosos como Marc Márquez, Pedro Almodóvar e incluso Rauw Alejandro, el novio de la cantante. "Noche inolvidable. Mi Rosalía dándolo todo. Mejor disco del año: MOTOMAMI. Te quiero mucho", ha escrito junto a la publicación en la que presume de su amistad con la artista.

Lo cierto es que para ella poder asistir sin ir en silla de ruedas a este evento ha sido todo un soplo de aire fresco tras los duros momentos que ha vivido en estos meses. Una cita a la que ya anunció hace mucho tiempo que asistiría tras recibir el disco de 'Motomami' firmado por la artista. "Me lo he pasado muy bien, hacía tanto que no salía... Mi primera salida ha sido ver a Rosalía y voy encantada. Un día muy especial y muy contenta", ha indicado a la salida del concierto.

Ahora, la colaboradora ha confesado que tiene "ganas de empezar su vida" y comenzara retomar poco a poco su rutina. Sin embargo, ha reconocido que aunque está mejor este es un proceso lento y tiene que ir poco a poco para poder estar completamente recuperada. Un momento que cada vez parece estar más cerca de que se produzca, Mientras tanto, cuenta con el gran apoyo y cariño de su marido, que no se ha separado de ella desde el accidente. Un gesto que ella ha agradecido en más de una ocasión y con el que demuestran lo unidos que están.

De momento, parece que Rosalía ha logrado que Belén Esteban vuelva a estar mucho más animada al recuperar un poco de normalidad en un espectáculo en el que también estuvieron otros famosos como Ion Aramendi, Arturo Valls, Georgina Rodríguez o Cristina Pedroche.

