Bárbara Rey protagonizó junto a Chelo García- Cortés un momento que terminó convirtiéndose en historia de la televisión. Todo surgió después de que saliese a la luz que ambas, que eran amigas desde hace muchos años, habían vivido una noche de pasión. Una información que al principio la ex vedette intentó negar, enfrentándose duramente a la colaboradora. Sin embargo, durante una entrevista en 'Sábado Deluxe', la madre de Sofía Cristo dejó a todos sin palabras al pronunciar estas palabras: "Tú y yo, Chelo, y te quiero, hemos tenido una noche de amor".

Sin duda, un momento muy emocionante donde ambas se sinceraron y que sigue siendo muy recordado a día de hoy, y es que son muchos los 'memes' que existen haciendo alusión a ese día. Ahora, Bárbara Rey también ha querido rendirle homenaje a su 'noche de amor' con la colaboradora de 'Sálvame', y lo ha hecho de una forma muy especial.

La ex vedette no ha dudado en compartir una publicación en la que aparece junto a su hija posando con una camiseta en la que se puede ver una ilustración de Bárbara Rey con Chelo García- Cortés y en la que se puede leer la mítica frase que dijo. "Los regalos de mi Sofi y sus amigos", ha indicado dejando claro que esta ha sido una iniciativa de Sofía Cristo junto a sus hijos. Un gesto que parece que ha encantado a Bárbara Rey, que no ha dudado en ponérsela recordando a uno de sus grandes amores. Descubre cómo es haciendo click en el vídeo de arriba.

