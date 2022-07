Después de más de seis años en antena, 'Viva la vida' llega a su fin tras su precipitada cancelación. Poco a poco los colaboradores del programa se van despidiendo del espacio de los fines de semana en el que tantas historias han vivido. Este sábado ha sido el turno de Terelu Campos. La hija mayor de María Teresa Campos decía adiós al programa un día antes. Ante la atenta mirada de su hija Alejandra Rubio, Terelu Campos y Emma García protagonizaban una emotiva despedida.

Desde el pasado fin de semana se ha ido notando en el ambiente la nostalgia que supone decir adiós al programa. Tanto los colaboradores como la presentadora han ido haciendo referencias al fin del espacio en el que tantas horas han compartido. Pero quizás se ha hecho un poco más real este adiós cuando Terelu Campos se ha despedido de Emma con unas tiernas palabras.

La hermana de Carmen Borrego llegaba al magazine después de haber protagonizado una abrupta salida de 'Sálvame'. Aunque actualmente presenta este programa los viernes, 'Viva la vida' fue su vía de escapa y fue recibida con los brazos abiertos por Emma García y todo el equipo. Por eso, Terelu ha querido dedicar sus últimas palabras a la presentadora vasca. "Me ha encantado conocerte. Lo mejor es que me ha encantado conocerte", expresaba emocionada e intentando contener las lágrimas.

Para que ninguna terminase llorando, ambas han decidido cortar de raíz esta despedida y Terelu ha abandona de forma precipitada el programa. Para ella el programa ha sido una muy buena medicina en su peor momento y también le ha servido para compartir espacio no solo con su hermana, también con su hija. Aunque ello ha supuesto algún que otro enfrentamiento familiar.

'Viva la vida' ha sido la escuela de Alejandra Rubio. La joven está muy agradecida con el programa y seguro que pronto la veremos sumarse a un nuevo proyecto televisivo. Quién sabe qué pasará con el equipo de este programa. Lo que sí es seguro es que todos se llevan una gran amistad.

