Kiko Hernández copia a David Beckham y Sergio Ramos. No es que a estas alturas de la vida, el colaborador televisivo haya decidido convertirse en futbolista profesional... lo que tiene en común con estos famosos deportistas (y muchos otros) es que se ha hecho un tatuaje. El actor está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Oporto, tras un año marcado por su debut en el teatro, sus 'bombazos' en 'Sálvame' y su promesa de participar en la próxima edición de 'Supervivientes'. Como un turista más, ha presumido de su viaje en redes sociales compartiendo su visita a algunos de los miradores más conocidos de la ciudad para tener las mejores vistas o su paso por el puerto deportivo, acompañando algunas de estas imágenes con música tradicional portuguesa de Dulce Pontes.

Pero sin duda, la instantánea más llamativa de todas es la que ha subido en las últimas horas es la que muestra el reverso de su muñeca tapada con un apósito y papel film.

Por si había algún tipo de duda, Kiko, que cada semana comenta la actualidad de 'Supervivientes' en Diez Minutos, escribe en la imagen: "Mi primer y único tatuaje". Y es que nunca es tarde para inmortalizar un recuerdo con tinta en nuestra piel. El colaborador de 'Sálvame' lo ha hecho a los 45 años (hay que recordar que la cantante Madonna se tatuó por primera vez a los 62 años).

Kiko quiere mantener la espectación y no ha revelado qué se ha tatuado, pero sí ha propuesto un 'juego' a sus seguidores y les ha preguntado: "¿Adivinas qué me tatué?". Y claro, las respuestas divertidas no se han hecho esperar: "¿Potota?", le pregunta uno de ellos.

