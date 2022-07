¿Iría Kiko Hernández a 'Supervivientes'? El colaborador es todo un experto en comentar este tipo de realities. Da en el clavo siempre con respecto a las jugadas de los concursantes pero, ¿se atrevería él? Esta tarde del 13 de julio, Kiko Matamoros le hacía un gran propuesta al tertuliano de 'Sálvame' que dejaba a todos muy sorprendidos. Matamoros acaba de venir del concurso, y aunque sabe que hay cosas que no ha podido superar, la experiencia se la lleva consigo y no puede estar más orgulloso por haber vivido el concurso. Tanto es así que animaba a su compañero.

"La productora está muy interesada en que vayas a Supervivientes. Serías la preferencia absoluta", le comunicaba Kiko Matamoros a su compañero que no era capaz de articular palabra. Tras asimilarlo unos segundos, Kiko Hernández se levantaba de la silla gritando: "el año que viene voy a Supervivientes". ¿Cumplirá su promesa?

Telecinco

Cabe recordar que Kiko Hernández se hizo famoso tras su paso por 'Gran Hermano 2' pero es el único reality que ha protagonizado el colaborador, ya que después de su paso por el programa, el madrileño se hizo un hueco en el mundo de la televisión y es una cara insustituible de 'Sálvame'.



De momento al tertuliano solo le ataría su familia y el programa, ya que el teatro lo dejó por motivos de salud. "Dejo la obra por cuarta vez en cinco meses en contra de mi voluntad y por mi salud mental y personal. Estoy hablando de compañeros, actores, estoy hablando de un directo codirector, estoy hablando de todo un equipo que saben de lo que estoy hablando", comentaba hace pocas semanas. Desde luego sería un gran concursante de 'Supervivientes 2023'.





