Dicen que las segunda partes nunca fueron buenas, pero Amelia Bono y Manuel Martos están dispuestos a desmontar esta teoría. La hija de José Bono y el hijo de Raphael se separaron en junio de 2021 tras 14 años de matrimonio y justo cuando estaba a punto de cumplirse el primer año de su separación, decidieron darse una segunda oportunidad. El matrimonio ha retomado sus viejas costumbres y, un verano más, ha puesto rumbo a Ibiza para disfrutar de sus vacaciones.



No lo han hecho solos, están acompañados por sus cuatro hijos: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime; y por la madre de Manuel, Natalia Figueroa, con la que el productor musical paseó por la orilla de la playa.

Y mientras él compartía confidencias con su madre, Amelia se refrescaba junto a sus hijos. La empresaria, que tiene una figura espectacular, se ha apuntado a la moda de combinar distintos bikinis. Para la parte superior eligió un top negro y como braguita se decantó por una con estampado animal. El bikini dejaba al descubierto el tatuaje que lleva desde hace años. Para evitar quemarse se puso protector solar y llevaba una original visera de rafia.

Amelia y Manuel compartieron risas y juegos con sus hijos. La empresaria es conocida por mostrar su cara más divertida en su Instagram. Ha gastado bromas a su padre, el exministro José Bono; a sus hermanos; amigos; y su marido tampoco se ha librado. Mientras el hijo de Raphael dormía la siesta junto a uno de sus hijos, ella les grababa y compartía el vídeo en sus redes. "Lloro!🤣 Mientras unos duermen la siesta yo maquinando de las mías", escribe junto al reel. Aunque sus seguidores la avisan: "Que poca gracia le va a hacer al pobre que duerme".

