Fue el pasado junio cuando, tras más de 13 años de matrimonio y cuatro hijos en común, la pareja decidió tomar caminos separados . La empresaria y el director artístico confirmaron su ruptura a través de sus redes sociales con un emotivo post donde dejaron claro que, a pesar de la separación, seguirían siendo una familia. "Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente.Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño", escribieron el pasado julio.

Prueba de su buena relación es que, siempre que pueden, Amelia y Manuel comparten tiempo con su familia y sus hijos. Hace unos días, disfrutaron de una escapada familiar a la nieve. La empresaria y el director artístico viajaron a Baqueira Beret con sus cuatro hijos y un grupo de amigos y, muchas voces, apuntaron que la pareja podría darse una segunda oportunidad aunque ellos no se han pronunciado. El pasado fin de semana, la ex pareja volvía a compartir un plan familiar en, esta ocasión, con la familia Bono.



Amelia Bono utilizó su perfil de Instagram para compartir su 'Domingo en Familia' con una serie de imágenes en las que aparecen disfrutando de una comida y sobremesa con sus seres queridos, al parecer con motivo de la despedida de Sofía Bono que se marcha al extranjero. En las imágenes aparecen sus padres, José Bono y Ana Rodríguez, también separados; su ex marido, Manuel, que posa con su ex suegro y ex cuñado; sus hermanos, Anita, José y Sofía, y sus hijos que disfrutaron de los juegos del abuelo materno. Además, todos juntos vieron la victoria de Rafa Nadal en Open de Australia.

@marrrrtap Instagram

Amelia, que disfrutó de la familia y la comida, no solo tiene buena relación con su ex sino que también se lleva bien con Aitor Gómez, su ex cuñado, quien estuvo a punto de casarse con su hermano José.

