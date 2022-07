Anabel Pantoja y Omar Sánchez se reencuentran en 'Déjate Querer'

Este jueves 28 de julio es un día lleno de emociones. La final de 'Supervivientes 2022' está aquí pero antes se ha producido un reencuentro sorpresa que nos tiene a todos locos. Esta mañana en 'El programa del verano' adelantaba que Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han reencontrado en un plató de televisión nada más aterrizar la sevillana en Madrid. Era la reportera Leticia Requejo la que daba la información sobre este encuentro entre los aún marido y mujer.

'Sálvame' ampliaba la información, y es que Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han reunido en las instalaciones de 'Mediaset' para grabar una entrevista conjunta para el programa 'Déjate Querer' de Toñi Moreno. Los nervios se sentían en el programa por sus compañeros y todos estaban deseando verle las caras a Omar y a Anabel, puesto que nadie se esperaba que, nada más llegar de Honduras, la primera persona que viese la sevillana fuera al canario.

Toñi Moreno contestaba a alguna de las preguntas que tenían los colaboradores. "Me ha impresionado mucho la actitud de Omar", era de lo que más repetía la periodista. "Si tuviese que describir el reencuentro con palabras sería emotivo y con tensión", explicaba. Sus compañeros han ido a sacarle toda la información posible pero se tendrán que esperar a este sábado 30 de julio para saber qué ha pasado entre la ex pareja, y sobre todo, si están dispuestos a firmar el divorcio o tras el reencuentro se han dado cuenta de lo que realmente sienten.

