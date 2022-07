Anabel Pantoja se encuentra disputando las últimas semanas de concurso de 'Supervivientes' en Honduras. La sobrina de Isabel Pantoja enfrenta la recta final sin el apoyo de su ya novio, Yulen Fereira, quien ya se encuentra en España después de haber sido expulsado en el duelo directo con Marta Peñate, y con la cabeza más despejada, habiendo dejado a un lado a Omar Sánchez, su todavía marido, quien ha demostrado que también ha comenzado a pasar página. Después de varias declaraciones e indirectas, y de estrenarse como reportero de televisión, el surfero dice encontrarse en otro punto distinto con respecto a su relación con la que todavía sigue siendo su esposa.

Y así lo ha demostrado haciendo públicos algunos cambios en su vida como la inauguración de su nuevo proyecto empresarial o la nueva luz que le va a guiar en los próximos años: un faro que se ha tatuado en su mano izquierda.

Instagram

Coincidiendo con una fecha muy especial, su 31 cumpleaños, Omar ha aprovechado para hacerse un nuevo tatuaje que parece que tiene un gran significado y es que podría tratarse de una luz que le guiaría durante sus próximos pasos. El diseño se configura por un faro, una tabla de surf, una palmera y una ola; un tatuaje que le ocupa todo el dorso de la mano de la izquierda, completando los brazos.

Instagram

Se trata de un tatuaje nuevo que Anabel todavía no ha visto y que parece que podría no ver puesto que, a pesar de haber declarado en varias ocasiones que se tienen cariño, los movimientos de la sobrina de la tonadillera en Honduras no han gustado nada al canario: "Me he sentido un poco humillado con algunas palabras o gestos, pero es una persona que he querido y quiero y va a ser importante para mí. No es un plato de buen gusto ver a mi exmujer hablando así de otro chico. Más cuando han pasado pocos meses. Yo la quiero mucho y al final te duelen las cosas", aseguró en 'Sálvame Deluxe'. ¿Le mostrará el tatuaje a Anabel Pantoja? ¿Estará relacionado con el nuevo camino que se abre ante él tras la ruptura?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io