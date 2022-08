Terelu Campos ha cogido las riendas de 'Sálvame' y parece estar muy cómoda con en puesto de presentadora. La hija de María Teresa Campos ha estado pasando unos días de vacaciones en su querida Málaga, en dónde ha disfrutado de lo lindo. Ahora de vuelta al curro, parece que la presentadora está dispuesta a todo. Tanto es así que el programa le tenía preparado una gran sorpresa.

Las pasadas semanas, 'Sálvame' le conseguía distintas citas a Carlos Lozano para encontrar el amor. El presentador ha tenido mala suerte y parece que no ha tenido feeling con ninguna chica, por lo que ha tirado la toalla. O más bien ha decido concederle el puesto a su amiga y compañera Terelu Campos.

Telecinco

¡Así es! Terelu Campos está abierta al amor y el equipo de 'Sálvame' le va a conseguir una pareja que tenga sus mismos gustos y aspiraciones. ¿Y qué quiere ver Terelu en un hombre? "Quiero que no se esté mirando todo el rato lo bueno que está, que acepte que no soy un cuerpo Danone, que no sea mudo pero tampoco un payaso, que tenga los hijos criados...", eran algunas de las peticiones de la presentadora. Y también tenía una cualidad muy clara para su pretendiente: "Que no sea un muermo. Que le guste la calle, los bares y los restaurantes".

¿Encontrará el amor la malagueña? En una entrevista previa con Carlos Lozano, Terelu confesaba que llevaba mucho tiempo sola porque es muy exigente. "Compartir de nuevo la cama me costaría", confesaba. También ha echado una mirada atrás para recordar a los hombres que han pasado por su vida recalcando que el más importante fue su ex marido Alejandro Rubio, padre de su hija, al que considera "su familia".

