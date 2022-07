Los cambios en la parrilla de Telecinco son ya más que habituales. Desde que Jorge Javier tuvo que ausentarse por pasar el covid, son muchas las sustituciones que tiene tanto en 'Sálvame', como en los demás programas. Con su baja también coincidió la de otros compañeros como la de Adela González e Ion Aramendi, ambos también de baja por covid. Mientras estos presentadores se encontraban haciendo reposo, eran María Patiño, Carlos Sobera y Terelu Campos quiénes tomaban los mandos de los programas. Ahora todo parece que vuelve a la normalidad y son menos las sustituciones que se tienen que hacer. Terelu Campos ha aprovechado que ya Jorge Javier Vázquez se encuentra totalmente recuperado para irse de vacaciones a su lugar favorito: a Málaga.

"Con mi familia de vida", escribía la presentadora en su último vídeo de Instagram en dónde podemos verla disfrutando de lo lindo cantando por Alaska. Desconectar del trabajo y otros asuntos es importantísimo y a la vez muy saludable. Seguramente la malagueña está disfrutando de unos días de playa, comida rica, paseos junto al mar con temperatura agradable, helados y muy buena compañía.

Si por algo se le conoce a Terelu Campos, a parte por lo bien que ejerce su profesión, es por lo divertida que es. Donde hay sitio para la paz también hay lugar para un poquito de descontrol. ¿A quién no le apetece una noche de verano reunirse con los amigos y tomarse algo en algún bar de moda? Ese planazo lo tiene Terelu y la envidiamos mucho.

