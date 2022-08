Ana Obregón ha desvelado, orgullosa, que por fin ha conseguido ver cumplido uno de sus grandes sueños. A través de las redes sociales, la actriz ha anunciado que, por fin, ha abierto la Fundación Aless Lequio. Un proyecto que lleva intentando arrancar desde hace dos años y que ahora ha visto hecho realidad. "Estoy muy emocionada porque después de 2 años de lucha, a veces sin fuerzas, para poder crear la fundación de mi hijo, papeleo, abogados, notarias… POR FIN!!!! empezamos nuestra actividad", ha indicado mostrando lo feliz que se siente de haberlo conseguido.

En concreto, esta Fundación nace con el objetivo de investigar el cáncer "aportando sugranito de arena para salvar vidas", según ella misma ha explicado en dicha publicación. Un proyecto para el que ha contado con el apoyo incondicional de su ex pareja, Alessandro Lequio, a quien no ha dudado en nombrar para agradecérselo. "Espero que nuestro hijo esté tan orgulloso de nosotros, como nosotros de él", ha confesado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras esto, la presentadora ha querido anunciar desde ya a quién irá destinada su primera ayuda. "Nuestra primera ayuda económica es para Proyecto Imperas, que está realizando una magnífica labor en el diagnóstico de Sarcoma, ese cáncer raro que afecta sobre todo a niños y jóvenes, y que pocos hospitales en España pueden diagnosticar por falta de financiación", ha explicado.

Para ella, lo más importante ahora es evitar que más padres y madres tengan que pasar por lo que ella vivió con su hijo. "Un buen diagnóstico salva vidas", ha reconocido. Además, ha aclarado que a partir de septiembre estarán disponibles las redes sociales de la Fundación para que todo el que quiera pueda colaborar . "En septiembre crearemos la cuenta en redes y publicaremos el número la cuenta del banco para cualquier aportación, por pequeña que sea, será bien recibida".

De esta forma, Ana Obregón, que hace unos días rompía su luto por una buena causa, ha mostrado lo feliz que se siente de poder homenajear a su hijo de esta forma tan especial, y es que desde que falleció su mayor deseo había sido poder crear una Fundación para destinar más recursos a la investigación contra el cáncer.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io