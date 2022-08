Ana Obregón vuelve al trabajo por una buena causa. La madrileña ha retomado su faceta de actriz y para hacerlo ha tenido que 'romper' el luto que lleva tras la muerte de su hijo, Aless, en mayo de 2020. La polifacética bióloga recobra sus ganas de trabajar. Centrada en la edición del libro que comenzó a escribir su hijo, Ana ha hecho un pequeño parón para participar en la nueva película dirigida por Paco Arango, en la que también participa la actriz Macarena Gómez y cuyos beneficios irán totalmente destinados a la lucha contra el cácner. "He roto mi luto para este personaje de tu película querido Paco Arango. Reconozco que me veo extraña vestida de colores después de dos años, pero lo he hecho de corazón por ti y por tu maravillosa película solidaria, 'Mi otro Jon'", ha escrito Ana en sus redes. Se trata de una comedia protagonizada por Carmen Maura. 100% benéfica para ayudar a niños enfermos de cáncer de la Fundación Aladina.

En las imágenes, la actriz muestra el vestuario de su personaje con un colorido vestido de Tot-Hom y dos conjuntos rojos de Elisabetta Franchi. Desde que falleció su hijo, Ana cambió los coloridos looks que solía llevar por modelos con color blanco o negro.

La actriz y presentadora ha reconocido en sus redes que es todo un "honor estar en esta maravillosa película junto a la genial Macarena Gómez. Pero el honor es máximo sabiendo que es una pelicula 100 × 100 solidaria para los niños con cáncer@fundacionaladina". Ana y Macarena han conectado súper bien y han mostrado su buena relación en sus redes sociales, donde ambas han compartido una divertida imagen con una mascarilla facial de arcilla. Una foto con la que aprovecha para mandar un mensaje a la sociedad sobre las fotos que se suben a las redes (no había verano sin posado en bañador de Ana). "Si deslizáis veréis que salir horrible en una foto no es importante. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Y el contenido de esta película es solidario y maravilloso", comenta junto a la instantánea.

