La preocupación por la inyecta de sustancias mediante una jeringuilla está más latente que nunca. Son muchas las víctimas que denuncian haber sufrido pinchazos mientras disfrutaban de un festival o simplemente de pasar una noche en un bar. La función de estos pinchazos es que la víctima se anule por completo, por lo que ha provocado un terror entre los más jóvenes y no tan jóvenes. Un personaje muy conocido de nuestro país ha denunciado ser víctima de esta nueva modalidad de droga. Se trata de Juan Miguel, el ex marido de Karina que muy asustado, entraba este lunes 8 de agosto en 'Espejo público' para contar cómo se encuentra.

El peluquero explicaba que estaba en la zona VIP de un evento cuando un amigo le avisó de que necesitaba una pulsera para poder acceder al recinto. Así, tal como ha comentado, decidió ir a darle la identificación. Fue entonces cuando sintió un pinchazo en el brazo: "Era como un mosquito", contaba Juan Miguel mostrando una fotografía en la que se ve una gran inflamación de su brazo.

Antena 3

"Noté como un 'pinchacito', pero no de una aguja grande, es como de insulina. Noté como un mareo y me fui a mi casa", explicaba. Horas después de sentir el pinchazo, Juan Miguel se dirigió al hospital más cercano porque comenzaba a tener síntomas preocupantes. Pasó la noche con fiebre y después de haberse percatado de la inflamación de su brazo quiso pedir ayuda médica. En el hospital le hicieron un análisis de sangre que reveló que tenía éxtasis en su cuerpo y alguna sustancia más que no habían podido identificar.

Finalmente, el ex de Karina ha destacado que aún no ha interpuesto la denuncia correspondiente, pero lo hará. También ha recalcado que los sanitarios le han recetado una serie de inyecciones que tendrá que ponerse durante catorce días para prevenir otro tipo de enfermedades.

