A finales del mes de julio, Lester y Patri cumplían su gran sueño. La pareja formalizaba su relación celebrando una emotiva boda en Gran Canaria con todos sus familiares y seres queridos. Después de vivir el gran día de sus vidas, la pareja ha puesto rumbo a México para seguir en la nube en la que están viviendo desde el enlace. Una luna de miel es única, sea el destino que sea, pero a veces no es tan idílico como lo pintan. Lester y Patri han tenido algún que otro problema en mitad de su viaje, algo que no olvidarán nunca. Los recién casados llegaban a Riviera Maya sin maletas y algo preocupados. Su equipaje se había perdido y tuvieron que hacer frente a los primeros días con lo puesto.

Por suerte la situación se resolvió pronto, aunque con más problemas de por medio. "A mi no me falta nada pero a Patri le han quitado cosas", contaba Lester visiblemente enfadado a través de su perfil de Instagram. Patri habría sufrido el robo de un lujoso bolso de Louis Vuitton valorado en miles de euros, unos zapatos, cosas de aseo personal.... "No me cabe en la cabeza. Son unos impresentables", explicaba el ex participante de 'La isla de las tentaciones'.

Tras pasar un mal momento por el disgusto, la pareja ha decidido no darle más importancia de la que tiene y han querido seguir con la experiencia tan maravillosa que les ofrece Riviera Maya. Y no solo México es el lugar en donde la pareja va a disfrutar de su luna de miel, sino que Lester y Patri tienen también planeado pasar unos días en las playas paradisiacas del Caribe.

