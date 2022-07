El mismo fin de semana que la casa de Alba se unía en la boda de Javier Ibáñez y Laura Corsini, los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones', Lester Duque y Patri Pérez se han casado por sorpresa en Gran Canaria, a pocos días del regreso de Marta Peñate, de Supervivientes, quien fuera pareja del novio desde hace más de una década. Dos años después de coincidir en el reallity, la pareja ha pasado por el altar rodeados de familiares y amigos íntimos.

El canario llegó a la iglesia con un tradicional chaqué de color azul marino con chaleco gris montado en un coche clásico al lado de su madre, el mismo medio de transporte que utilizaba Patri quien bajaba del coche de la mano de su padre. Una llegada que compartían sus seguidores a través de redes sociales. "El día más feliz de mi vida", escribía Patricia en su propio perfil quien también compartía la salida de la iglesia de los dos en la parte de detrás del coche despidiéndose de todos los invitados.

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y la que fuera su tentación durante el reality ponen así el broche de oro a su historia de amor con una ceremonia por todo lo alto que llevaban tiempo preparando aunque anunciaron que debían posponerlo por problemas logísticos hasta al menos 2023, algo que finalmente no ha ocurrido.

Así, la pareja se ha rodeado de sus mejores y más íntimas amistades para disfrutar de la fiesta en la que la joven se ha cambiado de vestido.

En estos dos años de relación, los también exconcursantes de 'La última tentación' han tenido que hacer frente a todo tipo de obstáculos. Muy pocos confiaban en que su historia fuera real y se ha llegado a poner en duda incluso el aborto gemelar de la catalana. También su boda y su romántica pedida fue cuestionada y puesta en tela de juicio.

