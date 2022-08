Este jueves 11 de agosto, Carmen Borrego cruzaba el particular 'puente de las emociones' de 'Sálvame' y no ha podido ser más sincera y generosa con el programa y con la audiencia. Aunque dice de estar en un buen momento, ya que laboralmente se encuentra mucho más a gusto que cuando empezó delante de las cámaras, la colaborador le reconocía a Carlos Lozano, presentador de esta tarde junto a Adela González, que su madre la tiene bastante preocupada. A sus 81 años, María Teresa Campos requiere toda la atención de sus hijas y de la familia en general: "Tengo miedo a perder personas que son importantes, tengo miedo a los cambios y tengo miedo a no estar a la altura de lo que se me pueda exigir en estos momentos de mi vida", arrancaba diciendo Carmen

"En estos momentos nos corresponde a todos estar a la altura de lo que ella nos ha dado. Cuando las madres se hacen mayores te das cuenta: es que mi madre me necesita. Y me necesita ella más a mí que yo a ella. Tengo una madre maravillosa y lo más importante que podemos hacer es devolverle el amor que nos ha dado", le confesaba al presentador algo emocionada.

Telecinco

La colaboradora ha soltado todo lo que tenía dentro de su corazón y podríamos decir que le ha servido tanto de terapia como también para demostrar lo unida que está a su madre. "Creo que el error de tu vida es que se te pase el tiempo y no hacer lo que las personas que están a tu lado te merecen. Y mi madre se lo merece todo. Lo digo de corazón. Yo a mi madre la adoro. Espero que me dure mucho. He tenido una madre que ha trabajado mucho, que ha tenido una vida muy llena de muchas cosas y cuando eso se va apagando eso te queda la figura de una madre".

También Borrego se ha abierto en canal contando que, como a todos, los años van pasando para las personas y no ve a su madre como siempre: "Ella era independiente en todos los aspectos. Los hijos somos un poco egoístas y vamos todos a lo nuestro y yo no he necesitado darle nada a mi madre. Ella no necesitaba nada, era independiente en todos los aspectos. Y cuando se hacen más mayores, esa independencia que tenía mi madre, lógicamente, no la tiene".

