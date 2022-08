el gesto de carmen borrego con pipi estrada que podría molestar a terelu campos

La relación entre hermanos siempre puede ser complicada de entender, y para muestra, Terelu Campos y Carmen Borrego. Las dos colaboradoras de televisión han pasado grandes momentos juntas y otros en los que su relación se ha resquebrajado por completo, pero al final, como familia que son, siempre vuelven la una al lado de la otra. Pero eso podría estar a punto de cambiar con el último gesto que ha tenido Carmen en 'Sálvame' con el ex de su hermana, Pipi Estrada, que podría no hacerle ninguna gracia a Terelu.

Según confesó Pipi, no está atravesando un buen momento con su hija porque hay "algunas cosillas" que le preocupan, especialmente ahora que va a entrar al reality 'Pesadilla en el Paraíso' y va a perder durante un tiempo el contacto con ella, ante lo que Carmen fue tajante: "Te voy a decir algo en serio. Todo el mundo sabe que ni soy amiga de Pipi ni lo voy a ser, pero si soy compañera y eso no lo va a negar nadie. Hoy ha entrado en la sala donde nos reunimos y ha venido con un problema que yo entiendo que le quite la vida. Un problema con alguien muy allegado a él", comenzaba diciendo Carmen.

"No voy a estar en contra, al revés: como madre, si te puedo echar una mano, cuenta conmigo. No somos amigos, somos compañeros, y creo que ante un problema familiar los compañeros estamos para eso", dijo con claridad para luego chocarle amistosamente la mano, dando carpetazo así a los rumores sobre la mala relación de los colaboradores.

Terelu, sin embargo, sigue en tensión con su ex a pesar de haber roto hace 17 años, y podría molestarse por este gesto de su hermana. Terelu y Pipi salieron entre 2003 y 2005. La relación, tan tórrida como tóxica, se vio abocada al fracaso cuando los celos pudieron más que el amor. Sus cruces de acusaciones fueron más públicos que privados, y sólo paró cuando Pipi recibió una demanda por parte de Terelu, que terminó ganando ella, tras revelar información de carácter íntimo en una entrevista. Ahora que él ha fichado por 'Sálvame' -tras años alejado de Mediaset como comentarista deportivo-, el 80% de su sueldo está embargado para pagar los daños y perjuicios impuestos por el juez, un montante que suma 48.000 euros y del que Terelu está dispuesta a cobrar hasta el último céntimo.

