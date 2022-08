Este 16 de agosto, 'Sálvame' comenzaba la tarde anunciando una noticia sobre las vacaciones de Jorge Javier Vázquez. El presentador está pasando unos días de vacaciones en Perú y lo que parecían ser unos días maravillosos se han convertido en preocupantes. Jorge Javier Vázquez terminaba siendo hospitalizado por el llamado 'mal de altura', el efecto que provoca la falta de oxígeno en lugares con muchos metros sobre el nivel del mar. El catalán informaba a sus seguidores por sus redes sociales con fotos del ingreso y por todo lo que tuvo que pasar, que no es poco.

"Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta", explicaba el presentador con todo lujo de detalles. A pesar de este contratiempo, Jorge Javier no ha dudado en seguir disfrutando del país que por lo que cuenta es una auténtica maravilla. "La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sus compañeros del programa andaban algo preocupados por el de Badalona y éste entraba en directo contando más sobre el problema que sufrió en Lima. El presentador se lo tomaba hasta con humor y tenía su propia lección moral: "Yo creo que después de la pandemia todos aceptamos lo que venga. Tener mal de altura también significa que estoy en Perú y soy un afortunado", explicaba.

Telecinco

"Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos.Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana. Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros pero como era puente cerraron antes", contaba a sus seguidores en Instagram y también a sus 'compis' de 'Sálvame'. Le deseamos una rápida recuperación y que siga disfrutando del verano.