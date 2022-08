Rocío Carrasco sigue revelando detalles de su familia y de los motivos que la han llevado a la relación que guarda con todos y cada uno de ellos. Así, mientras que se han vertido ríos de tinta sobre el distanciamiento entre ella y sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, aunque podría estar habiendo un acercamiento estos días, la empresaria ha querido hablar sobre la relación que entre ellos y su tía, Gloria Mohedano, quien se mudó a la finca Yerbabuena tras la muerte de Rocío Jurado para, según se ha contado, cuidar de ellos tras perder a su madre.

Para la sobrina de Gloria, la versión oficial no se corresponde con la realidad por lo que ha querido dar su punto de vista: "Gloria no se va a la Yerbabuena para cuidar a mis hermanos", ha asegurado tajante en un nuevo capítulo del documental donde ha dado su opinión de lo que realmente ocurre.

Gtres

Bajo la opinión de Rocío Carrasco, su tía se muda para vivir en la finca sin tener que aportar económicamente: "Gloria no se va a la finca para ayudar a Gloria Camila y a José Fernando. Eso es mentira. Gloria se va a la Yerbabuena para poder seguir chupando y no trabajar como no ha trabajado en su vida", asegura.

Una opinión que también tiene de su marido, José Antonio: "Creo que tiene la carrera de aparejador y ha trabajado toda su vida en Telefónica porque le colocó mi madre a cambio de hacer un anuncio de las Matilde, acciones de Telefónica, en el año chin pun".

En este sentido, Rocío Carrasco acusa a sus tíos de haber vivido "siempre a remolque de su madre", siendo muy dura contra su tía, Gloria Mohedano: "No ha hecho absolutamente nada. Esa es Gloria Mohedano, la que no sabe hacer la o con un canuto ni dentro ni fuera de casa", sentencia.