Cuatro meses después de haberse embarcado en uno de las aventuras más inolvidables de su vida, Anabel Pantoja ha regresado a Canarias. Su vida ha cambiado mucho desde que decidió enfrentarse por segunda vez a vivir la experiencia del reality más extremo de Telecinco. Durante los tres meses que estuvo en Honduras logró perder varios kilos y hacer muchos nuevos amigos, pero también encontró el amor. La sobrina de Isabel Pantoja se enamoró en 'Supervivientes' de Yulen Pereira, otro de los concursantes del reality.

Tras su regresó a España, Anabel ha disfrutado de unas envidiables vacaciones junto a su chico, Yulen Pereira. Pero ahora ha regresado al que fuera su hogar en Maspalomas sin su novio y muchos eran los rumores que apuntaban a que Anabel viajaba a sola para reencontrarse con su exmarido Omar Sánchez.

Sin embargo, a pesar de que Anabel y Omar comparten amigos en Canarias y esto no supone un problema para el profesor de paddle surf ni para la colaboradora de 'Sálvame', finalmente su reencuentro se ha frustrado. Ambos estaban solos, pues Raquel Lozano tampoco acompañaba a su nueva pareja a su tierra natal, pero finalmente no han coincidido.

Antes del amanecer Sánchez abandonaba la isla con una maleta para enfrentarse a un nuevo reality 'Pesadilla en el paraíso' después de haber celebrado una emotiva despedida junto a sus amigos.

Mientras esa misma noche, Anabel ha acudido al concierto que da su amigo Yotuel Romero en la isla. Horas antes del concierto, la prima de Kiko Rivera se mostraba con muchas ganas de disfrutar de la música del cubano: "Todos tenemos que ir a ese concierto y apoyar a Yotuel y la música cubana", confesaba a su amiga Amor Romeira.

