Omar Sánchez ya no rehúye las cámaras y los focos. Después de haber concedido su primera entrevista desde que se separara de Anabel Pantoja, 'El Negro' ha anunciado que da un paso más y volverá a la televisión (tras haber acudido al plató del Deluxe), y lo hará en la misma empresa que su ex pareja: Mediaset. Destrozado por la relación de Yulen y Anabel, el canario está de lo más activo en redes sociales, donde ha anunciado su debut en la pequeña pantalla con una imagen en la que ha agradecido la oportunidad al programa que podrá verse el próximo lunes 4 de julio.

Fuera de lo que podría parecer, no será ni en 'Sálvame' ni en 'Supervivientes', uno de los grandes temores que tenía Anabel antes de formalizar del todo su relación con Yulen. Lo hará en la cadena hermana, Cuatro, concretamente en el programa de 'Viajeros Cuatro' para poder enseñar todos los rincones de las playas de su ciudad, Arguineguín, donde ha dado un gran paso levantando al fin el gran proyecto empresarial que ha trabajado en los últimos años.

El programa se centrará en la isla de Gran Canaria con Mónica Domínguez como guía de este programa, a quien El Negro ha agradecido la oportunidad. "Gracias por la oportunidad y la profesionalidad Mónica García", escribía el ex de Anabel junto a un vídeo en el que le podemos ver haciendo kindsurf y padlesurf, modalidades de las que es especialista e instructor y por lo que se está preparando duramente en el gimnasio.

También compartirá espacio con Efecto Pasillo, Alberto Santana, la medallista olímpica Thaís Henríquez o la reina del Carnaval de las Palmas, Daniela Medina. Con todos ellos recorrerán las playas de Las Canteras y Arguineguín y las localidades de Maspalomas, Mogán, Arucas y Agaete.

