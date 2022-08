Terelu Campos no ha dudado en dar su opinión tras las declaraciones de Miriam Sánchez sobre el infierno que vive con Pipi Estrada. El concursante de 'Pesadilla en el paraíso' comentaba el pasado viernes unas imágenes sobre una bronca que tuvo con su ex pareja en plena calle. Unos ataques que Miriam no ha soportado y se defendía en 'Sálvame': "No estoy enferma", señalando que el único problema que tiene ahora mismo es la ansiedad provocado por el colaborador: "Estoy regular, y este señor no me deja levantar cabeza".



La hija mayor de María Teresa Campos, viendo todo lo que contaba la ex actriz de cine para adultos sobre el colaborador deportivo ha querido desvelar que ella no tiene ninguna relación con Pipi Estrada aunque él haya dicho lo contrarío: "Él ha vendido una buena relación y ha confundido educación con relación. "Jamás en la vida le he contestado a los mensajes incendiarios, cargados de injurias, calumnias de compañeros de este programa. No he borrado ni una y ante eso jamás ha recibido una contestación", explicaba la presentadora.



Telecinco

Alguna que otra vez sí que Terelu Campos ha estado en la misma situación que Miriam Sánchez y reconoce que alguna vez ha respondido a sus mensajes por su hija: "Si utilizas a una persona y yo soy madre, soy incapaz y mi educación me impide no tener una buena padre ante una imagen de esa persona. Yo como madre, lo ultimo que yo pondría es a la persona que más me importa en la vida frente a un conflicto, a uno que has generado tú".

La malagueña también ha desvelado que por culpa e su ex, tuvo que pasar por terapia: "Sí, estuve en una terapia de pareja. Fue con alguien a quien aprecio mucho, a Marcela. La terapia consistía en ir cada uno por separado y luego ir juntos. No fue a la primera sesión de ir juntos, pero sí a la tercera sesión de ir juntos. Marcela me miró y me dijo delante de él: 'No tiene solución, no vengas más. Soy honesta y no vengas más".