María Teresa Campos quiere que Kiko Hernández y Alejandra Rubio acaben con su enemistad. La periodista se lleva de maravilla con el colaborador televisivo y todos saben que su nieta es su ojito derecho, pero la Campos no entiende que dos personas a las que conoce muy bien y quiere tanto se lleven tan mal. Por eso, ideó un plan para ver si conseguía acercar posturas entre ambos. Tal y como te contamos en el número de Diez Minutos que ya está en los kioskos, el pasado jueves 25 de agosto, Teresa Campos reunió en su casa de Madrid a un curioso grupo de amigos para comer. Los protagonistas fueron Kiko Hernández y Alejandra Rubio, enemigos públicos desde hace tiempo.

Casualidades de la vida, ambos llegaron a la cita con looks blanco y sin queres hacer declaraciones. Kiko llevaba una gorra naranja para evitar que le diera el sol en la cabeza tras haberse sometido a un injerto capilar.

El colaborador televisivo y la nieta de María Teresa Campos nunca se han llevado bien, pero su enemistad creció el pasado día 20 de agosto después de que Alejandra Rubio cargase con dureza contra el colaborador durante la entrevista que le hizo su madre, Terelu Campos, en el Deluxe. "No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere", le decía a su madre durante la entrevista.

"Creo que nos ha hecho mucho daño que, bajo el papel que muchos tienen en televisión, él sobrepasa ese papel", aseguró Alejandra, aunque dijo que por supuesto respetaba que su abuela tuviera amistad con él. "Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No me gustaría tener relación con él, principalmente no me aporta nada como persona", zanjó Alejandra sobre el colaborador televisivo.

Así las cosas, parece claro que Teresa Campos no quiere renunciar a su amistad con Kiko y lejos de distanciarse de él, lo que desea es que se reconcilie con su nieta. Por eso organizó una comida en la que también estaban invitados Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

Así como la periodista Belén Rodríguez y Gustavo, el chófer y persona de confianza de Teresa. Todos disfrutaron de la velada, pero no han querido hacer declaraciones.

Diez Minutos se puso en contacto con Kiko Hernández para que nos contase cómo fue el encuentro y nos explicó que se trataba de una cita privada de la que no iba a dar información alguna. Pero esta revista ha podido saber que el almuerzo transcurrió con normalidad y finalmente el ambiente fue distendido.

Alejandra Rubio salía de casa de su abuela acompañada por su novio, Carlos Agüero.

Kiko Hernández, de nuevo al teatro

Tras haber sido suspendida la obra 'Distinto' que Kiko protagonizaba (ya explicó que fue él quien abandonó por motivos personales muy delicados), el colaborador vuelve a las tablas con mucha ilusión. Los próximos 28 y 29 de septiembre estrena 'Las troyanas' en el teatro Amaya de Madrid. Además de interpretar un papel en la obra, Kiko se estrena como coproductor de la misma, dirigida por el actor Fran Antón. Tras estrenar en Madrid, iniciarán gira por España. El colaborador televisivo confía mucho en el éxito de este nuevo proyecto.

