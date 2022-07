Tras disfrutar de la gran boda de su sobrino Álvaro Castillejo, en la que ejerció de madrina deslumbrando con su 'look', Isabel Preysler ha reaparecido muy sonriente junto a Mario Vargas Llosa. La pareja ha disfrutado de una cita muy especial acudiendo al concierto de Anna Netrebco y Yusif Eyvazov en el Teatro Real de Madrid. Un momento que han aprovechado para hablar sobre sus planes para este verano y sobre el estado de salud de Tamara Falcó. Descubre todo lo que han dicho haciendo click en el vídeo de arriba.



La pareja no ha dudado en desvelar qué piensan hacer este verano, confesando que ya han podido disfrutar de unos días en Ibiza, ¿cuál será su nuevo destino? La socialité desvela qué piensan hacer ahora para aprovechar los días que siguen quedando de verano al máximo, y es que ambos han reconocido que disfrutan mucho del tiempo que pasan juntos.

Además, Isabel Preysler ha aprovechado la ocasión para hablar sobre el estado de salud de Tamara Falcó. La colaboradora de 'El Hormiguero' desvelaba hace unos días que tenía que operarse un hombro, dejando claro que no sabía el motivo de su lesión. Un varapalo de salud que se produce justo cuando está viviendo uno de sus mejores momentos personales, y es que la marquesa de Griñón se ha embarcado en el mundo de las docuseries en la plataforma Netflix, creando una sobre su vida llamada 'Tamara Falcó: La marquesa'.

Ahora, su madre explica cómo se encuentra tras este bache de salud. No te quedes sin saber todo lo que ha dicho sobre este y otros asuntos pinchando en el vídeo de arriba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io