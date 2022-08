Lo bueno de tener a una chef de 'Le Cordon Bleu' en casa es que siempre vas a comer rico, y si no que se lo digan a Íñigo Onieva. La pareja formada por el empresario y Tamara Falcó se ha marchado estos días a Marbella para disfrutar del sol y la playa en sus días libres, pero por mucho que ella sea marquesa, no está para tirar la casa por la ventana, y es que en vez de quitarse de problemas y de ensuciar la cocina, pudiendo salir a comer y a cenar fuera a todas horas, han decidido que este verano van aprovechar el tiempo en casa cocinando.



Los dos tortolitos se pasaron por el súper para cargar el coche con algunas cosas básicas, y como dos mortales más se dejaron ver entre carritos, carteles de oferta y precios desorbitados, porque sí: teniendo en cuenta el precio de la cesta de la compra últimamente, no sabemos si es más lujo comer en casa o comer en un restaurante...

Gtres

Gtres

Tamara disfrutó de este plan de lo más llano con su novio luciendo sus mejores galas, y es que ni para ir a la compra pierde ella el glamour: la marquesa lució un maxi vestido de escote bardot con estampado de rayas blancas y negras tipo caftán, un modelito de lo más simple pero a la vez con mucha clase.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tamara ahora no está, como decíamos, para muchos gastos: tal y como mostró en su documental de Netflix, se acaba de comprar un enorme ático de lujo en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, en Madrid. Un piso que alcanza un precio de varios ceros y que ahora, además de pagar, tendrá que amueblar y poner a su gusto, aunque para eso trabaja: a pesar de lo que digan sus 'haters' y las malas lenguas, Tamara no para de formarse en sus estudios de cocina, hay rumores de que planea abrir un local tras probar suerte con 'El Rincón' y continúa con sus colaboraciones con marcas y sus apariciones en 'El Hormiguero' (que retomará sus emisiones en septiembre tras el parón estival). Todo es poco para pagar la gran vida de la que disfruta la marquesa de Griñón...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.