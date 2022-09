Sonsoles Ónega ha reaparecido en 'El Hormiguero' tras despedirse de Telecinco y comenzar a formar parte de 'Atresmedia'. Después de muchos años en 'Mediaset', la presentadora tomaba la decisión de fichar por la competencia y en el programa de Pablo Motos contaba todos los detalles de cómo fue esa decisión. Nada más comenzar el programa, el de Requena iba al grano y le preguntaba a Sonsoles cómo le propusieron ser parte de la cadena. Ella muy emocionada y a la vez tímida contaba con todo lujo de detalles cómo se sintió ese día.

"Me siento como una niña con zapatos nuevos. Desde el 11 de julio no veía un plató", comenzaba la presentadora para detallar a continuación cómo se encontraba cuando recibió la llamada de los directivos de Atresmedia: "Estaba en faja, en el camerino de Telecinco. De repente escucho una voz. Era un 1 de julio, cerrábamos ‘Ya son las ocho’ ese día y tenía jaleo. Me dicen soy la secretaria del director de Atresmedia Televisión", y le convocan en una reunión en donde decide el nuevo cambio.

Antena 3

"Se produce una reunión en una sala de un hotel de Madrid… de repente un señor, Carlos Fernández Alonso, director General de Atresmedia, me dice cinco palabras: ‘Tenemos un plan para ti’. Y en ese momento yo dejo de ver a Carlos Alonso y veo a Brad Pitt. Y me enamoro profundamente de esa propuesta, de que alguien tenga una propuesta para mí". A continuación Sonsoles Ónega iba con la noticia a sus actuales jefes: "Con mucho dolor de corazón comuniqué a mis jefes que me iba".

El fichaje, aunque son buenas noticias, la presentadora le confesaba a Motos que no fue nada fácil: "Fueron las 48 horas más angustiosas de mi vida. Es algo que no suele suceder. Yo sigo queriendo a mis jefes de la otra cadena. Se lo dije a Paolo Vasile. Hablamos. Pensé que iba a ser más sencillo, inocente… Tenía muy claro que era una decisión y las decisiones se ejecutan". Tanto su familia como sus antiguos jefes lo entendieron y Sonsoles se siente muy agradecida.