Sonsoles Ónega tiene un plan nuevo para el comienzo de curso, un nuevo proyecto que ha sorprendido bastante. La presentadora despedía 'Ya son las ocho' muy triste: "Nos podemos ir orgullosos de este programa. Ha sido una experiencia maravillosa trabajar con todos y sobre todo con Sonsoles, no tengo palabras. Te mereces lo mejor", decía Beatriz Cortázar provocando que Sonsoles se echara a llorar. Pese a este duro golpe, la presentadora ha dado un giro de 360º y, mediante un comunicado de la cadena, se podía saber los nuevos planes de la madrileña. "Sonsoles Ónega ficha por Atresmedia TV. La periodista, comunicadora y escritora se incorpora al amplio y prestigioso equipo de profesionales que integran la División de Televisión del Grupo Atresmedia", comienza diciendo el comunicado.

"Ónega es, en la actualidad, una las presentadoras más reconocidas y valoradas por los espectadores y cuenta con una larga y sólida trayectoria en los medios de comunicación. Sónsoles Ónega prepara ya un nuevo proyecto para Atresmedia TV, que verá la luz en Antena 3 la próxima temporada", continuaba el comunicado de 'Atresmedia Televisión'". Desde luego es una noticia impactante para los espectadores, sus compañeros de 'Mediaset' y para la propia presentadora.

Por otro lado, 'Mediaset' también ha comunicado quién sustituirá a Ónega en 'Ya es mediodía'. "Como parte del diseño de contenidos para la próxima temporada, Mediaset España ha decidido encargar a Joaquín Prat el relanzamiento de la sobremesa de Telecinco a partir del próximo otoño. Desde la finalización del periodo de vacaciones, el conductor se hará cargo de “Ya es mediodía”, para reforzar la última etapa de las mañanas una vez que finaliza “El programa de Ana Rosa".

