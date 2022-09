Parece que Paz Padilla ha hecho las paces con 'Mediaset' y este pasado domingo 11 de septiembre, la ex presentadora de 'Sálvame' volvía a sentarse en un programa de la cadena, en concreto en 'Ya es verano'. "Según me dijeron, me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y donde no se me quiere, me voy. Esto es como los matrimonios. A veces se separan y otras veces se reconcilian", decía la gaditana nada más entrar por las inmediaciones. Antes de sentarse y hablar de lo bien que le va la vida tanto personalmente como profesionalmente, Paz Padilla pude ver algún que otro compañero en los pasillos y decía: "Esto sí que lo he echado de menos. Lo que más me dolió es que no me pude despedir de ellos, de mis compañeros de verdad. Recibí muchos mensajes de ellos". ¿Qué opinan sus ex compañeros de 'Sálvame' sobre el regreso a la cadena y las palabras de la humorista?

Todos han dado su opinión sobre cómo fue el último día de Paz Padilla en el programa y algunos reconocían que la echaban de menos. La que tenía un discurso bien plantado con sus cimientos era Belén Esteban. La de Paracuellos y la gaditana tuvieron ese último día una muy fuerte discusión y, aunque parece que las dos lo han olvidado, algo de "resquemor" sigue latente. "Yo me vi sola, se montó la que se montó, tengo aquí el vídeo del Omicron, y no soy ejemplo de nada pero, por circunstancias de la vida, tengo una pareja que lo ha vivido al 100%. Pasaron una serie de cosas y yo, si la veo, la voy a saludar, pero ha habido cosas que no...", confesaba pero con algo de decepción.

Aunque ha habido cosas que se le echaba en cara a Paz Padilla respecto a su faceta de presentadora, la colabora no ha querido hacer leña del árbol caído y daba una vuelta al tema. Belén Esteban dejaba claro que le desea todo lo mejor a la gaditana y que lo pasado, pasado está: "No tengo nada que resolver con Paz, porque ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Paz ha tenido aquí muy buenas amistades y se ha llevado muy bien con todo el mundo. Me alegro mucho de todo lo bueno que le pase y me alegro mucho que esté bien con su pareja".

Antes de acabar con su opinión, si que ha querido lanzarle un mensaje a la ex presentadora. Paz Padilla siempre ha contado cómo gestionó la muerte de su marido, algo de lo que se le ha criticado mucho. "Yo a ella la admiro. El día que vino a una entrevista después de fallecer Antonio me quedé con la boca abierta. A mí no me han educado así. A mí me da pánico la muerte. Me da pánico que alguien cercano a mí se vaya. Yo no me he preparado para que alguien cercano a mí viva esa muerte así. La admiro por eso. Pero yo quiero vivir la muerte como yo la quiero vivir. Si quiero llorar, voy a llorar".