Falta muy poco para que volvamos a ver a Ana Rosa Quintana delante de las cámaras de 'El programa de AR' tras diez meses de lucha contra un cáncer de mama. Fue el 2 de noviembre cuando la presentadora se ponía delante de las cámaras por últimas vez tras anunciar que le habían "detectado un carcinoma en una mama". Mientras llega el esperado momento, la presentadora, muy recuperada, sigue disfrutando del verano. Feliz, sonriente y relajada, la hemos visto en Vejer de la Frontera, uno de los pueblos blancos más bonitos de la costa gaditana. La presentadora ha posado con el alcalde de la localidad, Francisco Manuel Flor Lara, y el diputado Nacional y Delegado Turismo y Urbanismo, José Ortiz Galván. Ha sido este último el encargado de compartir las imágenes de la visita de Ana Rosa Quintana.

"Gracias Ana Rosa Quintana por tu cariño y el buen rato que hemos pasado en Vejer" ,ha escrito con mayúsculas. "Desde que la conocí hace años tengo que reconocer que valoré de ella su cercanía, compromiso con varias causas sociales y sobre todo que tiene algo que la hace única, a la hora de hablar, informarse y observar. Por algo la llaman la 'reina de las mañanas' al ser su programa de televisión líder cada día en nuestro país. Ha vuelto a nuestro pueblo y con ella hemos compartido un buen rato de conversación y de paseo por algunos rincones de Vejer. Nos ha alegrado mucho verla tan bien, tan recuperada y sobre todo con tanta fuerza ante su muy probable vuelta a la televisión", ha escrito Ortiz.



Ana Rosa llevaba un colorido conjunto: un blusón amarillo estampado con palmeras rosas y un pantalón pitillo con amarillo flúor. La presentadora aparecía de lo más relajada y sonriente, escoltada por sus 'anfitriones'.