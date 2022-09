Paula Echevarría confiesa uno de sus secretos mejor guardados. La actriz, que acaba de revelar la crema antiarrugas sin la que no puede vivir, acudió al desfile de Pedro del Hierro dentro de la Madrid Fashion Week donde, además de tomar buena nota de las tendencias para la próxima primavera-verano, comentó que ella no se atreve a desfilar. "Una performance puede pero desfilar no", comentó entre risas.

En el vídeo de la parte superior, Paula Echevarría habla de su papel como jurado en 'Got Talent' y desvela si ella tiene algún talento oculto. "¿Talento oculto? Pues debe ser muy oculto" asegura y desvela qué es lo que peor se le da. ¿Quieres saber qué no se la bien a Paula Echevarría? ¡Pues dale al play y ella misma te lo cuenta! Además, la actriz también hace balance de su verano.

Gtres

Paula Echevarría, que escogió un total look de Pedro del Hierro con pendientes y anillos de Fetiche Suances, no estaba acompañada por su chico, Miguel Torres, que se había quedado al cuidado del pequeño Miguel. "Tiene 17 meses y es inquieto pero tiene un carácter muy bueno y es muy cariñoso" y comentó que su pareja no necesita ayuda a la hora de vestirse porque "tiene mucho gusto y no lo necesita".

Además, la actriz habló de la faceta de buen cocinero de Miguel Torres con quien lleva más de cuatro años de amor. "Cocina de chuparse los dedos y yo asturiana de buena cepa que le gusta mucho comer... Este año me he desquitado y me he comido todos los 'bollos preñaos', que el año pasado estaba más a dieta con esto del postparto", reconoce.