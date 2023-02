Paula Echevarría es una las actrices españolas mejor vestidas. No hay modelito que se ponga y pase desapercibido. Pero no es solo una prescriptora de moda, también se maneja de maravilla en el terreno beauty. Si un producto le gusta, lo comparte con sus más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, sabiendo lo que eso supondrá: que el cosmético se agote en cuestión de segundos, como ya pasó con la DD cream que usa incluso cuando entrena (y que ya está de nuevo a la venta). Pero ella es así y, como compartir es de guapas, acaba de desvelar la crema antiarrugas sin la que, literalmente, no puede vivir. Al igual que la DD cream, pertenece a la firma de alta cosmética dermofarmacéutica Atashi.

"Esta crema hidratante de cara de , no se si os la habré enseñado alguna vez, porque la llevo utilizando bastante tiempo la verdad, además ya sabéis que Atashi Cellular Cosmetics es una de mis marcas de cabecera que junto a la DD Cream no puedo vivir sin ella", afirma la actriz en un Storias de Instagram.

Stories

Esta crema está especialmente formulada para proteger la piel frente los efectos nocivos de las radiaciones y la polución. Contiene ácido hialurónico para conseguir una piel hidratada, suave y elástica; vitaminas C, E y Q10, que mejoran la luminosidad, disminuyen las arrugas e hidrata la piel. Además, recarga las defensas de tu piel y evita la destrucción de colágeno con extractos de células nativas de uva negra de Borgoña y arándano rojo. Por si no fueran beneficios suficientes, la actriz nota en su piel un efecto más. "Es un antioxidante, un antiedad y además, a mí me funciona como aftersun porque noto que se me prolonga bastante el bronceado y es un aliado para luchar contra el fotoenvejecimiento", cuenta la jurado de 'Got Talent'. Tiene una textura "súper jugosa", y según Paula "deja la piel luminosa, sin ir como una bombilla.

¿Su precio? Pues ahora está rebajada en Amazon y cuesta 31,96 euros. Con lo que dura y los beneficios que notarás en tu piel, la relación calidad/precio es estupenda.

